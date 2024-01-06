«Реал» победил «Анадолу Эфес» в четырёх овертаймах. Клубы побили два рекорда Евролиги

5 января проходил матч 19-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 130:126.

По ходу первой четверти хозяева с каждой минутой разгонялись и в итоге обыграли соперника со счётом 25:18. Во втором игровом отрезке гости из Стамбула действовали на обеих сторонах площадки практически безупречно, оказавшись сильнее соперника с результатом 18:13. Итог первой половины – 38:36 в пользу «Реала».

Клубы вернулись после небольшого перерыва и продемонстрировали равную игру на площадке, клуб из Мадрида с преимуществом в одно очко победил в третьей четверти – 26:25. Заключительные минуты также проходили в борьбе от начала и до конца, по итогу «Эфес» обыграл соперника в четверти (20:17), переведя противостояние в овертайм.

Команды не могли выявить сильнейшего в трёх овертаймах кряду, лишь в четвёртой пятиминутке «Реал» оказался сильнее соперника, переиграв его с общим счётом в овертайме 49:45.

Команды провели самый результативный матч в истории Евролиги. К тому же никогда в истории европейского чемпионата не было четырёх овертаймов. Тем самым команды установили два исторических достижения.