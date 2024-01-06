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«Реал» победил «Анадолу Эфес» в четырёх овертаймах. Клубы побили два рекорда Евролиги

«Реал» победил «Анадолу Эфес» в четырёх овертаймах. Клубы побили два рекорда Евролиги
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5 января проходил матч 19-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 130:126.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

По ходу первой четверти хозяева с каждой минутой разгонялись и в итоге обыграли соперника со счётом 25:18. Во втором игровом отрезке гости из Стамбула действовали на обеих сторонах площадки практически безупречно, оказавшись сильнее соперника с результатом 18:13. Итог первой половины – 38:36 в пользу «Реала».

Клубы вернулись после небольшого перерыва и продемонстрировали равную игру на площадке, клуб из Мадрида с преимуществом в одно очко победил в третьей четверти – 26:25. Заключительные минуты также проходили в борьбе от начала и до конца, по итогу «Эфес» обыграл соперника в четверти (20:17), переведя противостояние в овертайм.

Команды не могли выявить сильнейшего в трёх овертаймах кряду, лишь в четвёртой пятиминутке «Реал» оказался сильнее соперника, переиграв его с общим счётом в овертайме 49:45.

Команды провели самый результативный матч в истории Евролиги. К тому же никогда в истории европейского чемпионата не было четырёх овертаймов. Тем самым команды установили два исторических достижения.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
05 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
130 : 126
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Гази, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Oturu, Daum, Jones
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