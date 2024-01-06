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Тренер «Мемфиса» выбежал на площадку, считая, что на его игроке Леброн нарушил правила

Тренер «Мемфиса» выбежал на площадку, считая, что на его игроке Леброн нарушил правила
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт — 124:111 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине третьей четверти главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс бурно отреагировал на возможное нарушение правил со стороны лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса на Джарене Джексоне-младшем. Специалист выбежал на площадку и создал помеху.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам эпизода Дженкинс получил технической фол. На данный момент «озёрники» занимают 10-е место в Западной конференции с 17 победами при 18 поражениях. «Гриззлиз», в свою очередь, располагаются на 13-й строчке с 11 победами и 23 поражениями.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 127
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Дэвис - 31, Ривз - 19, Вуд - 11, Принс - 10, Реддиш - 8, Кристи - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Хэйс, Фадж, Льюис, Ходж
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Смарт - 29, Бейн - 24, Морант - 21, Уильямс - 15, Бийомбо - 6, Тиллман - 1, Альдама, Кеннард, Родди, Роуз, Кончар
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