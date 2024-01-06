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Тренер «Мемфиса» выбежал на площадку, считая, что на его игроке Леброн нарушил правила

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Мемфис Гриззлиз». На момент написания новости счёт — 124:111 в пользу гостей.

В середине третьей четверти главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс бурно отреагировал на возможное нарушение правил со стороны лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса на Джарене Джексоне-младшем. Специалист выбежал на площадку и создал помеху.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

По итогам эпизода Дженкинс получил технической фол. На данный момент «озёрники» занимают 10-е место в Западной конференции с 17 победами при 18 поражениях. «Гриззлиз», в свою очередь, располагаются на 13-й строчке с 11 победами и 23 поражениями.