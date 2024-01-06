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Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Пармой»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Пармой»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о гостевом матче с «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его подопечные одержали победу в овертайме со счётом 84:79.

«В первую очередь хотел бы пожелать «Парме» успехов и поблагодарить за игру, а также пермских болельщиков за атмосферу. С первых минут мы контролировали игру как в защите, так и в нападении. В третьей четверти «Парма» совершила камбэк и стала играть лучше в нападении. В заключительной десятиминутке мы вернулись в игру, стали выглядеть лучше. Исход матча был не ясен до последних секунд и понадобилось дополнительное время, где мы были лучше и выиграли игру. Важно отметить и то, что сегодня команда плохо бросала из-за дуги, лидеры не могли попасть открытые броски, но, несмотря на это, мы выиграли», — приводит слова Паскуаля сайт Единой лиги ВТБ.

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