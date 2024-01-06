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Брэдли Бил и Бэм Адебайо померялись мускулами и рассмешили судью

Брэдли Бил и Бэм Адебайо померялись мускулами и рассмешили судью
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Сегодня, 6 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Финикс Санз» и «Майами Хит». Встреча проходила в Финиксе и завершилась победой хозяев площадки со счётом 113:97.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В трансляцию матча попал забавный эпизод, когда защитник «Финикса» Брэдли Бил сфолил на центровом «Майами» Бэме Адебайо. После этого баскетболисты померялись мускулами, чем рассмешили арбитра встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Адебайо стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Бил принёс «Финиксу» 25 очков, совершил восемь подборов и отдал девять результативных передач. Самым результативным игроком встречи стал партнёр Била по команде защитник Грейсон Аллен, набравший 31 очко.

НБА - регулярный чемпионат
06 января 2024, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 97
Майами Хит
Майами
Финикс Санз: Аллен - 31, Бил - 25, Букер - 20, Ойбанкс - 11, Окоги - 7, Мету - 7, Нуркич - 6, Бол - 4, Ватанабэ - 2, Гудвин, Бэйтс-Диоп, Ли
Майами Хит: Адебайо - 28, Лав - 20, Ричардсон - 10, Жакез-мл. - 10, Хироу - 9, Кэйн - 7, Лоури - 6, Робинсон - 4, Йович - 3, Хэмптон, Суидер, Брайант
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