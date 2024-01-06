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Брэдли Бил и Бэм Адебайо померялись мускулами и рассмешили судью

Сегодня, 6 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались «Финикс Санз» и «Майами Хит». Встреча проходила в Финиксе и завершилась победой хозяев площадки со счётом 113:97.

В трансляцию матча попал забавный эпизод, когда защитник «Финикса» Брэдли Бил сфолил на центровом «Майами» Бэме Адебайо. После этого баскетболисты померялись мускулами, чем рассмешили арбитра встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Адебайо стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов. Бил принёс «Финиксу» 25 очков, совершил восемь подборов и отдал девять результативных передач. Самым результативным игроком встречи стал партнёр Била по команде защитник Грейсон Аллен, набравший 31 очко.