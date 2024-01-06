«Автодор» начал 2024 год с победы над «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 6 января, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Матч завершился победой «Автодора» со счётом 89:85.

С первых минут матча «Автодор» выглядел намного сильнее соперника на обеих сторонах площадки, добившись разницы в 16 очков — 26:10. Второй игровой отрезок с минимальным преимуществом ушёл в актив «Нижнего Новгорода» — 22:21. Итоговый результат первой половины — 47:32 в пользу хозяев паркета.

Гости из Нижнего Новгорода в третьей четверти показали характер и отыграли практически всё преимущество хозяев — 25:13. Но баскетболисты «Автодора» в последней четверти отдали все силы, чтобы победить соперника со счётом 29:28.