Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» начал 2024 год с победы над «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» начал 2024 год с победы над «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 января, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Матч завершился победой «Автодора» со счётом 89:85.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

С первых минут матча «Автодор» выглядел намного сильнее соперника на обеих сторонах площадки, добившись разницы в 16 очков — 26:10. Второй игровой отрезок с минимальным преимуществом ушёл в актив «Нижнего Новгорода» — 22:21. Итоговый результат первой половины — 47:32 в пользу хозяев паркета.

Гости из Нижнего Новгорода в третьей четверти показали характер и отыграли практически всё преимущество хозяев — 25:13. Но баскетболисты «Автодора» в последней четверти отдали все силы, чтобы победить соперника со счётом 29:28.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
89 : 85
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Автодор: Хэммондс - 29, Ньюмэн - 20, Торнвелл - 16, Мавра - 11, Гаррет - 6, Петенев - 5, Халдеев - 2, Пранаускис, Беслач, Наумов, Фёдоров, Печенджиян
Пари Нижний Новгород: Аллен - 19, Апич - 19, Бабурин - 13, Шеперд - 12, Коузи - 10, Гафуров - 6, Беленицкий - 4, Новакович - 2, Чадов, Ивлев, Понкрашов, Зоткин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android