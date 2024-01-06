Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы сами выкидывали мяч в аут». Зоран Лукич — о поражении «Пари НН» от «Автодора»

«Мы сами выкидывали мяч в аут». Зоран Лукич — о поражении «Пари НН» от «Автодора»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение от саратовского «Автодора» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«К сожалению, сегодня в первой половине игры мы выглядели ужасно. Не могли довести мяч своим партнёрам по команде, и это было не из-за хорошей защиты соперника, просто мы сами выкидывали мяч в аут.

Во второй половине мы показали характер и боролись, но несколько игроков всё равно выглядели так же плохо, как и в первом отрезке. Возможно, мы размышляли о чём-то другом, нежели об игре на паркете», – приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Напомним, «Нижний Новгород» уступил на выезде «Автодору» со счётом 85:89. Нижегородский клуб проиграл три матча кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и на данный момент занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице турнира. В свою очередь, «Автодор» расположился на 10-м месте в таблице.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
89 : 85
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Автодор: Хэммондс - 29, Ньюмэн - 20, Торнвелл - 16, Мавра - 11, Гаррет - 6, Петенев - 5, Халдеев - 2, Пранаускис, Беслач, Наумов, Фёдоров, Печенджиян
Пари Нижний Новгород: Аллен - 19, Апич - 19, Бабурин - 13, Шеперд - 12, Коузи - 10, Гафуров - 6, Беленицкий - 4, Новакович - 2, Чадов, Ивлев, Понкрашов, Зоткин
Материалы по теме
«Автодор» начал 2024 год с победы над «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android