«Мы сами выкидывали мяч в аут». Зоран Лукич — о поражении «Пари НН» от «Автодора»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение от саратовского «Автодора» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«К сожалению, сегодня в первой половине игры мы выглядели ужасно. Не могли довести мяч своим партнёрам по команде, и это было не из-за хорошей защиты соперника, просто мы сами выкидывали мяч в аут.

Во второй половине мы показали характер и боролись, но несколько игроков всё равно выглядели так же плохо, как и в первом отрезке. Возможно, мы размышляли о чём-то другом, нежели об игре на паркете», – приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Напомним, «Нижний Новгород» уступил на выезде «Автодору» со счётом 85:89. Нижегородский клуб проиграл три матча кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и на данный момент занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице турнира. В свою очередь, «Автодор» расположился на 10-м месте в таблице.