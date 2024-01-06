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АСВЕЛ уволил Джанмарко Поццекко с поста главного тренера

АСВЕЛ уволил Джанмарко Поццекко с поста главного тренера
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Французская команда АСВЕЛ отправила в отставку главного тренера команды итальянца Джанмарко Поццекко.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Команда во главе с Поццекко выдала результат в три победы при 12 поражениях в Евролиге и имеет показатель в семь побед при двух поражениях в чемпионате Франции по баскетболу.

Отметим, что это уже вторая перестановка в тренерском штабе по ходу сезона в АСВЕЛе. Ранее команда из Франции уволила Ти Джея Паркера, брата знаменитого разыгрывающего «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркера.

На данный момент АСВЕЛ занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Лиона победил в трёх матчах при 16 поражениях. При этом команда победила в последнем матче европейского чемпионата, обыграв литовский «Жальгирис» со счётом 93:79.

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