Шакил О’Нил назвал топ-5 лучших молодых игроков НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил назвал лучших молодых игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

«Шей (Гилджес-Александер) – определённо. Энтони Эдвардс – очень хороший игрок, мне он нравится. Также мне нравится Трей (Янг). В роли центрового я выберу Вембаньяму. Последним в основной пятёрке я назову Джейми Жакеза-младшего, надеюсь, я правильно произнёс его имя.

Со скамейки запасных будет выходить Алперен Шенгюн из «Хьюстона». Также я оставлю там моего мальчика Зайона (Уильямсона). Пока он решит оставить включённым свой переключатель и не выключит его, он будет проблемой», – сказал Шакил О'Нил на YouTube канале известного журналиста Стивена Эй Смита.