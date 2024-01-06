«Я очень разочарован». Тони Паркер — об уволенном тренере Джанмарко Поццекко

Президент французского АСВЕЛа Тони Паркер высказался об увольнении итальянского главного тренера Джанмарко Поццекко.

«Я очень, очень разочарован игрой команды под его управлением. В течение двух или трёх недель мы знали, что дальше так продолжаться не может. Ни один клуб в Евролиге так не играет. Нереально и просто невозможно играть три матча в неделю с девятью игроками в обойме.

Ему было трудно мотивировать игроков, и понемногу именно они перестали в него верить. Кроме того, он решил не уделять должного внимания нашей молодёжи. Я больше не хочу видеть тренеров, которые так поступают. Это не наша философия», – приводит слова Тони Паркера L’Equipe.

На данный момент АСВЕЛ занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Евролиги. Клуб из Лиона победил в трёх матчах при 16 поражениях. При этом команда победила в последнем матче европейского чемпионата, обыграв литовский «Жальгирис» со счётом 93:79.

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