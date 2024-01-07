Айзея Хартенштайн: я знаю, что если продолжу в том же духе, мне заплатят

Центровой «Нью-Йорк Никс» Айзея Хартенштайн заявил, что его нынешняя контрактная ситуация в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не вызывает беспокойства, поскольку он уверен, что упорный труд принесёт свои плоды.

«Я знаю, что если продолжу [в том же духе], мне заплатят, но сейчас это не главное. Я хочу хорошо сыграть за «Нью-Йорк», а потом всё пойдёт само собой», — цитирует Хартенштайна The Athletic.

Отметим, что действующий контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан до конца текущего сезона, за который он заработает $ 8,19 млн. Летом 2024 года центровой станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Хартенштайн принял участие в 36 встречах, набирая в среднем 7,6 подбора, 6,6 очка и 1,8 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,1, трёхочковых — 33,3.