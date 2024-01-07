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Пи Джей Такер рассказал о своём уходе из «Милуоки» в 2021 году

Пи Джей Такер рассказал о своём уходе из «Милуоки» в 2021 году
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пи Джей Такер высказался о своём периоде в «Милуоки Бакс». В частности, ветеран рассказал о моменте, после которого он не стал продлевать контракт с клубом из Висконсина.

«Милуоки» решил не делать этого (продлевать контракт), хотя, я думал, им следовало бы это сделать. Как будто они просто хотели соответствовать. Они рассчитывали на то, что смогут найти для меня более хорошую замену», — рассказал Такер в подкасте Club 520.

В марте 2021 года «Хьюстон Рокетс» обменял Такера в «Милуоки», с которым ныне 38-летний баскетболист стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После открытия рынка свободных агентов форвард подписал с «Майами Хит» двухлетний контракт.

Обмен с участием Такера:
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