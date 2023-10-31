Для этого потребовалось 124 дня! Харден наконец-то дождался своего обмена из «Филадельфии»

В конце июня благодаря инсайдеру ESPN Эдриану Войнаровски весь баскетбольный мир знал: Джеймс Харден покинет «Филадельфию Сиксерс» после того, как 34-летний баскетболист активирует опцию продления контракта на сезон-2023/2024, за который, как предполагается, он заработает около $ 35 млн.

И вот Войнаровски в очередной раз написал, когда на Восточном побережье Соединённых Штатов Америки была уже ночь, а Западное отходило после матча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик»: «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». По итогам сделки в «Филадельфию» перейдут форварды Маркус Моррис, Николя Батюм, Роберт Ковингтон, Кей Джей Мартин, несколько драфт-пиков (незащищённый драфт-пик первого раунда 2028 года и два драфт-пика второго раунда) плюс «свап». К Хардену в «Клипперс» присоединятся Пи Джей Такер и Филип Петрушев. Спустя 124 дня руководство «Филадельфии» наконец нашло пути решения для совершения обмена.

А вообще с чего всё началось? Всё началось летом 2022 года, когда «Сиксерс» попросили Хардена взять немаксимальный контракт, чтобы у команды была возможность подписать игроков для увеличения глубины состава. Джеймс согласился и подписал соглашение на сумму в $ 33 млн, хотя имел возможность получить контракт на $ 47 млн. Звёздный игрок пошёл на уступки, ожидая, что в будущем получит деньги назад в следующем соглашении. Несмотря на все усилия, «Филадельфия» вновь остановилась на стадии второго раунда плей-офф. Команда не спешила выдавать новый контракт разыгрывающему и призывала его выйти на рынок свободных агентов, чтобы посмотреть, какие предложения он может получить, и понять его цену.

Это разозлило Джеймса, и начали появляться сообщения, что он хочет вернуться в «Рокетс», где провёл бóльшую часть своей карьеры. «Хьюстон», хоть и имел деньги для подписания Джеймса свободным агентом, позже отказался от затеи по возвращению ветерана в команду, а Харден начал рассматривать варианты с обменом в «Санз». В итоге «Финикс» потратил почти все возможные активы на Брэдли Била, а значит, и этот переход оказался недоступен для бывшего MVP лиги. Единственным возможным вариантом на тот момент являлся переход в «Клипперс». Именно об этом писали в The Athletic. И тоже не прогадали.

Так или иначе, переход Хардена наверняка вызовет массу споров. Но самое первое, что приходит на ум, — это возраст действующих лидеров «парусников» в лице Кавая Леонарда и Пола Джорджа и то, что они не могут стабильно появляться на площадке одновременно (благо в этом сезоне пока что без проблем). Если такая тенденция у лидеров сохранится, то разыгрывающий Расселл Уэстбрук, который играл с Харденом в «Оклахома-Сити» и «Хьюстоне», возможно, возьмёт роль первой скрипки, как это было в прошлом розыгрыше плей-офф, где «Клипперс» проиграли в первом раунде «Финиксу» со счётом 1-4.

Примечательно, что Расселл Уэстбрук, Кавай Леонард, Джеймс Харден и Пол Джордж являются уроженцами Калифорнии. Леонард и Харден родились в самом Лос-Анджелесе, а Джордж и Уэстбрук — в Лонг-Бич и Палмдейл соответственно. А теперь они в одной команде!