Тренер Сербии Пешич предложил вернуться к старому формату Евролиги

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Светислав Пешич предложил вернуть старый формат проведения турнира в Евролиге.

«Количество игр должно быть сокращено. Турнир должен проходить по системе, которая действовала раньше, в то время как количество команд должно быть увеличено до 24. После этого у нас была стадия топ-16, четвертьфинал и «Финал четырёх». Все проходило на высоком уровне, был большой интерес и хороший бизнес.

Я не сторонник резкого сокращения количества игр, но нужно смотреть на интерес игроков и конкуренцию, потому что теперь у нас есть то, о чём пишут журналисты, а тренеры Евролиги постоянно говорят, что более сильной Евролиги никогда не было. Я с этим не согласен.

Я действительно думаю, что в Евролиге нам не нужна такая система с 18 клубами, где проводится 34 тура и теперь вводится плей-ин. Каждый раз, когда количество игр увеличивается, место для национальных лиг уменьшается», – приводит слова Пешича Mozzart Sport.

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