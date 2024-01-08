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Лю объяснил, почему Леонард пропустил последние три минуты матча с «Лейкерс»

Лю объяснил, почему Леонард пропустил последние три минуты матча с «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:106) рассказал, почему принял решение вывести из игры лёгкого форварда Кавая Леонарда за три минуты до конца основного времени.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Он практически отыграл отведённое ему время. Учитывая, что завтра нам предстоит очередной матч, было принято такое решение», — сказал Лю во время пресс-конференции после игры.

В нынешнем сезоне 32-летний Леонард принял участие в 31 встрече, набирая в среднем 24,1 очка, 6,2 подбора и 3,5 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,6, трёхочковых — 43,2.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 22, Расселл - 13, Принс - 13, Вуд - 9, Ривз - 8, Реддиш - 7, Кристи - 7, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Зубац - 22, Харден - 15, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 7, Мэнн - 6, Тайс - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Пламли
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