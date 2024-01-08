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Адебайо раскритиковал Дарвина Хэма за отговорки после поражения

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо дал комментарий по поводу главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвина Хэма.

После поражения в личной встрече между командами главный тренер Дарвин Хэм высказал мнение о том, что «озёрники» проиграли из-за травм некоторых ключевых игроков своего состава.

«Это просто неправильно. У тебя не просто так 15 парней в составе», — приводит слова Адебайо Lakers News.

Отметим, что действующий контракт 50-летнего специалиста рассчитан до 2026 года со средней годовой зарплатой от $ 3 млн до $ 5 млн.

Напомним, сегодня, 8 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 106:103 в пользу «Лейкерс».