Тайрон Лю рассказал, чего не хватает «Лейкерс» для того, чтобы быть сильной командой

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю считает, что кадровые потери «Лос-Анджелес Лейкерс» сильно сказываются на игре команды.

«Многое в работе команды зависит от того, как тренер справляется с разными личностями, разными эго. Многое зависит от этого.

Я думаю, просто нужно дождаться, когда все смогут выздороветь. И, как только они выздоровеют и их ротация сократится, они могут стать сильной командой», — приводит слова Лю Bleacher Report.

Напомним, сегодня, 8 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 106:103 в пользу «Лейкерс».

Примечательно, что «озёрники» впервые с 2020 года одержали над «Клипперс» две победы подряд. Отметим, что с 2015 года «парусники» одержали над «Лейкерс» 29 побед и потерпели восемь поражений.