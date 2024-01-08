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«Уверен, мы тоже могли выиграть». Пол Джордж — о матче с «Лейкерс»

«Уверен, мы тоже могли выиграть». Пол Джордж — о матче с «Лейкерс»
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:106).

«У нас был шанс выиграть. Мы знаем, что виноваты в поражении. Надо отдать должное «Лейкерс», они боролись и нашли способ одержать победу. Уверен, мы тоже могли выиграть», — приводит слова Джорджа ClutchPoints в социальной сети Х (бывший Twitter).

В прошедшем матче Пол Джордж стал самым результативным среди игроков «Лос-Анджелес Клипперс» вместе с хорватским центровым Ивицей Зубацом. Они набрали по 22 очка. Также на счету Пола Джорджа четыре подбора, три результативные передачи и один блокшот.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 25 очков.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 22, Расселл - 13, Принс - 13, Вуд - 9, Ривз - 8, Реддиш - 7, Кристи - 7, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Зубац - 22, Харден - 15, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 7, Мэнн - 6, Тайс - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Пламли
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