«Уверен, мы тоже могли выиграть». Пол Джордж — о матче с «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:106).

«У нас был шанс выиграть. Мы знаем, что виноваты в поражении. Надо отдать должное «Лейкерс», они боролись и нашли способ одержать победу. Уверен, мы тоже могли выиграть», — приводит слова Джорджа ClutchPoints в социальной сети Х (бывший Twitter).

В прошедшем матче Пол Джордж стал самым результативным среди игроков «Лос-Анджелес Клипперс» вместе с хорватским центровым Ивицей Зубацом. Они набрали по 22 очка. Также на счету Пола Джорджа четыре подбора, три результативные передачи и один блокшот.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 25 очков.