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Тренер «Локомотива-Кубани» Секулич поделился ожиданиями от матча с «Автодором»

Тренер «Локомотива-Кубани» Секулич поделился ожиданиями от матча с «Автодором»
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Главный тренер «Локомотива-Кубани» Александр Секулич дал комментарий в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Автодором». Встреча пройдёт завтра, 9 января.

«Все убедились по матчу саратовцев с «Пари Нижний Новгород», что Малик Ньюмэн уже сделал «Автодор» сильнее. Он здорово сыграл в своём первом матче после возвращения и оказал большое влияние на результат. Что касается соперника как команды в принципе, то их сильные стороны – это игра задней линии. У них в составе подобраны отличные разыгрывающие, которые здорово организовывают партнёров, создают им хорошие возможности для атаки.

Все легионеры демонстрируют качественный баскетбол, очень здорово себя проявляет в защите и в нападении Александр Петенёв. Их козыри – быстрая игра, много очков набирают за счёт скорости в переходе из обороны в атаку. Чтобы победить в матче против «Автодора» — необходимо чётко следовать плана на игру — сбить высокий темп, давить на их слабые места. Ключевым фактором станет то, как успешно мы сможем реализовать командные действия в защите", — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарского клуба.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 января 2024, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
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Кто победит в основное время?
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X
П2
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