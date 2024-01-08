Хавьер Паскуаль стал самым побеждающим тренером в истории «Зенита»

Испанский специалист Хавьер Паскуаль стал самым побеждающим тренером в истории санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Победа над «Тамбовом» стала для Чави Паскуаля 146-й на посту главного тренера «Зенита», что делает его самым побеждающим тренером в истории клуба.

Ранее рекорд принадлежал Василию Карасёву, который одержал с командой 145 побед в 221 встречах. Чави отпраздновал успех 146 раз в 213 играх», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале санкт-петербургского клуба.

Фото: БК «Зенит»

Напомним, сегодня, 8 января, «Зенит» обыграл «Тамбов» в 1/8 финала Кубка России по баскетболу со счётом 90:58. По сумме двух встреч (181:107) петербуржцы вышли в четвертьфинал турнира. В следующем раунде «Зенит» встретится с «Самарой».