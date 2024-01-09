«Юта» за первую половину матча с «Милуоки» реализовала 16 трёхочковых бросков

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт — 77:48 в пользу гостей.

За первую половину игры баскетболисты «Юты» реализовали 16 трёхочковых бросков, что является вторым лучшим показателем в истории клуба по количеству попаданий из-за дуги. Отметим, что в 2021 году был установлен рекорд «Джаз» — 18 в матче с «Орландо Мэджик».

На данный момент «джазмены» занимают 12-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 17 побед и 20 поражений. «Милуоки», в свою очередь, занимает второе место в Восточной конференции с 25 победами при 11 поражениях.