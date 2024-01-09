Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Юта» за первую половину матча с «Милуоки» реализовала 16 трёхочковых бросков

«Юта» за первую половину матча с «Милуоки» реализовала 16 трёхочковых бросков
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт — 77:48 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За первую половину игры баскетболисты «Юты» реализовали 16 трёхочковых бросков, что является вторым лучшим показателем в истории клуба по количеству попаданий из-за дуги. Отметим, что в 2021 году был установлен рекорд «Джаз» — 18 в матче с «Орландо Мэджик».

На данный момент «джазмены» занимают 12-е место в Западной конференции, имея в своём распоряжении 17 побед и 20 поражений. «Милуоки», в свою очередь, занимает второе место в Восточной конференции с 25 победами при 11 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
4-я четверть
105 : 115
Юта Джаз
Ньютаун
Милуоки Бакс: Боучэмп, Бисли, Ливингстон, Портис, Лопес, Грин, Миддлтон, Вашингтон Мл., Коннотон, Адетокунбо, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Юта Джаз: Кларксон, Секстон, Джордж, Хортон-Такер, Данн, Фонтеккио, Саманич, Коллинс, Маркканен, Кесслер, Агбаджи, Олиник, Юртсевен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android