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Тайрон Лю — о «Финиксе»: для многих команд это станет адом, они будут опасны

Тайрон Лю — о «Финиксе»: для многих команд это станет адом, они будут опасны
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю в преддверии матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» высказался о своём сопернике. В частности, Лю прокомментировал взаимодействие Кевина Дюранта, Брэдли Била и Девина Букера.

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Регулярка НБА. Турнирная таблица

«По моему мнению, они только пытаются понять [как взаимодействовать друг с другом]. Как только они это поймут, как и мы, для многих команд это станет адом. Они будут опасны», — приводит слова Лю клубный обозреватель Томер Азарли в своих социальных сетях.

Матч между «Клипперс» и «Финиксом» состоится сегодня, 9 января. Начало встречи — в 6:30 мск. Отметим, что на момент написания новости «парусники» занимают четвёртое место в Западной конференции с 22 победами и 13 поражениями, а «Финикс» — девятое с 19 победами при 17 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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