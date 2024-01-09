«Милуоки» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах

Сегодня, 9 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Юту Джаз». Игра завершилась со счётом 132:116 в пользу «Юты».

Примечательно, что это поражение стало четвёртым по счёту для «Милуоки» в последних пяти встречах. Ранее «Бакс» уступили «Хьюстон Рокетс» со счётом 108:121 и дважды «Индиане Пэйсерс» — 130:142 и 113:122 соответственно.

Отметим, что самым результативным игроком «оленей» сегодня стал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 25 очков, 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» греческого баскетболиста по итогам матча составил «-14».