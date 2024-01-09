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«Милуоки» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах

«Милуоки» потерпел четвёртое поражение в последних пяти матчах
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Сегодня, 9 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Юту Джаз». Игра завершилась со счётом 132:116 в пользу «Юты».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что это поражение стало четвёртым по счёту для «Милуоки» в последних пяти встречах. Ранее «Бакс» уступили «Хьюстон Рокетс» со счётом 108:121 и дважды «Индиане Пэйсерс» — 130:142 и 113:122 соответственно.

Отметим, что самым результативным игроком «оленей» сегодня стал тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. На его счету 25 очков, 11 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» греческого баскетболиста по итогам матча составил «-14».

НБА - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 132
Юта Джаз
Ньютаун
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 25, Миддлтон - 23, Бисли - 17, Лопес - 13, Портис - 8, Грин - 8, Джексон - 7, Ливингстон - 6, Коннотон - 6, Боучэмп - 3, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо
Юта Джаз: Кларксон - 21, Маркканен - 21, Секстон - 19, Джордж - 19, Коллинс - 19, Олиник - 13, Кесслер - 8, Данн - 5, Фонтеккио - 5, Агбаджи - 2, Хортон-Такер, Саманич, Юртсевен
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