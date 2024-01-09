Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Портал Basketball Reference составил топ-10 номинантов на MVP НБА

Портал Basketball Reference опубликовал список из 10 игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые претендуют на MVP.

Топ-10 претендентов на звание MVP по версии Basketball Reference:

1) Никола Йокич

2) Джоэл Эмбиид

3) Шей Гилджес-Александер

4) Яннис Адетокунбо

5) Лука Дончич

6) Джейсон Тейтум

7) Тайриз Халибёртон

8) Домантас Сабонис

9) Тайриз Макси

10) Кристапс Порзингис

Все результаты игрового дня НБА 9 января:

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 133:131;

«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 112:119 (ОТ);

«Вашингтон Уизардс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 128:136;

«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 120:113;

«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 116:132;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 138:111.