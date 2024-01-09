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Портал Basketball Reference составил топ-10 номинантов на MVP НБА

Портал Basketball Reference составил топ-10 номинантов на MVP НБА
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Портал Basketball Reference опубликовал список из 10 игроков Национальной баскетбольной ассоциации, которые претендуют на MVP.

Топ-10 претендентов на звание MVP по версии Basketball Reference:

1) Никола Йокич
2) Джоэл Эмбиид
3) Шей Гилджес-Александер
4) Яннис Адетокунбо
5) Лука Дончич
6) Джейсон Тейтум
7) Тайриз Халибёртон
8) Домантас Сабонис
9) Тайриз Макси
10) Кристапс Порзингис

Все результаты игрового дня НБА 9 января:

«Индиана Пэйсерс» — «Бостон Селтикс» — 133:131;
«Шарлотт Хорнетс» — «Чикаго Буллз» — 112:119 (ОТ);
«Вашингтон Уизардс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 128:136;
«Майами Хит» — «Хьюстон Рокетс» — 120:113;
«Милуоки Бакс» — «Юта Джаз» — 116:132;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 138:111.

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