Результаты игрового дня Евролиги 9 декабря

Сегодня, 9 января, состоялось семь матчей в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Из интересных результатов отметим очередную победу мадридского «Реала», возглавляющего таблицу Евролиги, и седьмое подряд поражение турецкого «Анадолу Эфес».

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые прошли 9 января в Евролиге:

«Фенербахче» — «Партизан» — 91:76;

«Монако» — «Баскония» — 93:83;

«Бавария» — «Реал» Мадрид — 71:92;

«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» — 83:76;

АСВЕЛ — «Црвена Звезда» — 100:91;

«Валенсия» — «Жальгирис» — 79:84;

«Милан» — «Альба» — 82:76.