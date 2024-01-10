Результаты игрового дня Евролиги 9 декабря
Сегодня, 9 января, состоялось семь матчей в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Из интересных результатов отметим очередную победу мадридского «Реала», возглавляющего таблицу Евролиги, и седьмое подряд поражение турецкого «Анадолу Эфес».
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые прошли 9 января в Евролиге:
«Фенербахче» — «Партизан» — 91:76;
«Монако» — «Баскония» — 93:83;
«Бавария» — «Реал» Мадрид — 71:92;
«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» — 83:76;
АСВЕЛ — «Црвена Звезда» — 100:91;
«Валенсия» — «Жальгирис» — 79:84;
«Милан» — «Альба» — 82:76.
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