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Результаты игрового дня Евролиги 9 декабря

Результаты игрового дня Евролиги 9 декабря
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Сегодня, 9 января, состоялось семь матчей в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Из интересных результатов отметим очередную победу мадридского «Реала», возглавляющего таблицу Евролиги, и седьмое подряд поражение турецкого «Анадолу Эфес».

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые прошли 9 января в Евролиге:

«Фенербахче» — «Партизан» — 91:76;
«Монако» — «Баскония» — 93:83;
«Бавария» — «Реал» Мадрид — 71:92;
«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» — 83:76;
АСВЕЛ — «Црвена Звезда» — 100:91;
«Валенсия» — «Жальгирис» — 79:84;
«Милан» — «Альба» — 82:76.

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