Инсайдер: «Селтикс» готовятся провернуть обмен ближе к дедлайну

Репортёр «Бостон Селтикс» Брайан Робб заявил о том, чего стоит ожидать от команды ближе к дедлайну по обменам, а также объяснил решение руководство гарантировать контракты баскетболистов Люка Корнета, Святослава Михайлюка и Ламара Стивенса.

«Сохраняя полный ростер на гарантированных сделках позволяет заиметь больше возможностей для потенциального обмена ближе к дедлайну. «Бостон» захочет укрепить скамейку», — приводит слова Робба MassLive.

«Cелтикс» имеют лучшее соотношение побед и поражений среди всех команд лиги. «Бостон» одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Отрыв от ближайших преследователей «Милуоки Бакс» на Востоке составляет 3,5 победы.

Джру Холидэй в раздевалке «Милуоки», будучи игроком «Бостона»