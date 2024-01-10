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Инсайдер: «Селтикс» готовятся провернуть обмен ближе к дедлайну

Инсайдер: «Селтикс» готовятся провернуть обмен ближе к дедлайну
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Репортёр «Бостон Селтикс» Брайан Робб заявил о том, чего стоит ожидать от команды ближе к дедлайну по обменам, а также объяснил решение руководство гарантировать контракты баскетболистов Люка Корнета, Святослава Михайлюка и Ламара Стивенса.

«Сохраняя полный ростер на гарантированных сделках позволяет заиметь больше возможностей для потенциального обмена ближе к дедлайну. «Бостон» захочет укрепить скамейку», — приводит слова Робба MassLive.

«Cелтикс» имеют лучшее соотношение побед и поражений среди всех команд лиги. «Бостон» одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Отрыв от ближайших преследователей «Милуоки Бакс» на Востоке составляет 3,5 победы.

Джру Холидэй в раздевалке «Милуоки», будучи игроком «Бостона»

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