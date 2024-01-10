Ануноби стал автором уникального достижения НБА для первых матчей в составе новой команды

Новоиспечённый лёгкий форвард «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 112:84.

Ануноби провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 23 очка (9 из 12 с игр, где 4 из 6 — трёхочковые), четыре подбора, один блок-шот и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам матча составил «+26».

Примечательно, что 26-летний баскетболист таким образом стал первым игроком в истории НБА с показателем «плюс-минус» за 100 в первых пяти встречах в составе новой команды. У Ануноби суммарно «+111». Ранее форвард выступал за «Торонто Рэпторс».