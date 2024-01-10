«Надо было сразу дать им победу». Тренер «Торонто» раскритиковал судей в матче с «Лейкерс»

Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович обрушился с критикой на судей, которые обслуживали их встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:132).

«Они должны были выиграть сегодня? Если это так, просто дайте нам знать, чтобы мы не появлялись на игре. Надо было тогда сразу отдать им победу. Это было несправедливо сегодня.

Это позор. Стыдно за судей, стыдно за лигу, которая допускает такое. 23 штрафных броска для них, а мы получаем в решающей четверти только два?» — сказал Раякович на послематчевой пресс-конференции.

Все результаты игрового дня НБА 10 января:

«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 110:131;

«Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз» — 92:113

«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:84;

«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» 103—120;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» — 132:131;