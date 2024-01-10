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«Надо было сразу дать им победу». Тренер «Торонто» раскритиковал судей в матче с «Лейкерс»

«Надо было сразу дать им победу». Тренер «Торонто» раскритиковал судей в матче с «Лейкерс»
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Главный тренер «Торонто Рэпторс» Дарко Раякович обрушился с критикой на судей, которые обслуживали их встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:132).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Они должны были выиграть сегодня? Если это так, просто дайте нам знать, чтобы мы не появлялись на игре. Надо было тогда сразу отдать им победу. Это было несправедливо сегодня.

Это позор. Стыдно за судей, стыдно за лигу, которая допускает такое. 23 штрафных броска для них, а мы получаем в решающей четверти только два?» — сказал Раякович на послематчевой пресс-конференции.

Все результаты игрового дня НБА 10 января:

«Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» — 110:131;
«Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз» — 92:113
«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:84;
«Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» 103—120;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Торонто Рэпторс» — 132:131;

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 131
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 41, Джеймс - 22, Вуд - 14, Реддиш - 13, Расселл - 11, Принс - 11, Ривз - 11, Кристи - 6, Вандербилт - 3, Худ-Скифино, Мэйс, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Торонто Рэпторс: Барнс - 26, Сиакам - 25, Барретт - 23, Куикли - 21, Трент-мл. - 14, Шрёдер - 10, Янг - 10, Буше - 2, Макдэниелс, Портер, Темпл, Портер
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