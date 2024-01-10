Керр: бремя, которое несет Карри для нашей франшизы, несправедливо

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу стиля игры лидера команды Стефена Карри.

«Мы взвалили на его плечи непосильную ношу. Бремя, которое несет Стеф Карри для этой франшизы, несправедливо. Отстранение Дрэймонда… Без Дрэя это еще больше увеличивает нагрузку на Стефа. Мы пытаемся интегрировать много молодых игроков.

Стеф обладает уникальным стилем. Для него важен сам процесс игры. Мы всегда стараемся использовать его в комбинациях, а если он в них не участвует, то это его расстраивает. Он — не Харден и не Дончич, мы не собираемся строить игру таким образом, чтобы он просто по 700 раз за матч создавал атаки за счёт своего дриблинга», — приводит слова Керра Fadeaway World.