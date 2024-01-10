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Батлер: единственная награда, которая меня волнует, — это чемпионские баннеры

Батлер: единственная награда, которая меня волнует, — это чемпионские баннеры
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер ответил на вопрос одного из журналистов о новом правиле НБА, по которому баскетболисты должны отыграть 65 игр в регулярном чемпионате, чтобы претендовать на индивидуальную награду.

«Что вы думаете? Думаете, меня волнует какая-то награда? Единственная награда, которая меня волнует, — это чемпионские баннеры на стадионе», — приводит слова Батлера Clutch Points.

В нынешнем регулярном чемпионате Батлер провёл 24 матча за «Хит», в среднем за игру набирая 21 очко, делая 5 подборов, 4,5 передачи и 1 перехват.

На данный момент «Майами» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции нынешнего сезона НБА. На счету клуба из Флориды 21 победа и 15 поражений.

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