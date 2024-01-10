Инсайдер рассказал, какие опции есть у «Лейкерс» для обмена

Инсайдер Yahoo Sports по НБА Джейк Фишер рассказал о том, что у «Лос-Анджелес Лейкерс» есть только два игрока, которых теоритически команда может использовать для усиления команды.

«Многие люди очень расстроены, многие агенты звонят в офис, расстроенные тем, что их парни не получают нужных возможностей.

И если вы хотите рассмотреть потенциальные торговые сценарии, то стратегия переподписания Д'Анджело Рассела с теоретически возможной зарплатой в $ 20 млн не вызывает большого интереса.

Я не знаю, что «Лейкерс» могут сделать для усиления команды, если они не отправят Остина Ривза за дверь, чего они, конечно же, не хотят делать. Он их третий по силе игрок», — сказал Фишер в новом подкасте No Cap Room.