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Леброн Джеймс подписал новый многолетний спонсорский контракт

Леброн Джеймс подписал новый многолетний спонсорский контракт
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подписал новый спонсорский контракт с компанией Fanatics Collectibles, которая занимается изготовлением коллекционных карточек.

«Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс подписал многолетний контракт с производителем карточек Fanatics Collectibles. Ранее у Джеймса был контракт с Upper Deck. Он и его сын, Бронни Джеймс, подписали уникальную именную карточку, которая выйдет 19 января», — написал Чарания на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 39-летний Джеймс принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 25,1 очка, 7,2 подбора и 7,5 передачи.

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