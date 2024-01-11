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Журналист The Athletic: не было оснований подозревать «Бакс» как претендента на Лилларда

Журналист The Athletic: не было оснований подозревать «Бакс» как претендента на Лилларда
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Североамериканский журналист и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Сэм Эмик в одном из своих последних материалов на портале The Athletic высказался по поводу обмена разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс» в конце сентября 2023 года.

«Напряжение росло с обеих сторон, но решения не было видно. Поэтому Лиллард, без сомнения, обеспокоенный тем, что его могут отправить в команду, которая ему не нравится, сказал команде, что он будет терпелив и профессионален до тех пор, пока не потребуется заключить сделку, которая будет выгодна обеим сторонам.

В конце концов, в таких жестах не было необходимости: сделка, которая отправила его в «Милуоки», чтобы объединить усилия с Яннисом Адетокунбо, вот-вот должна была произойти. С точки зрения фактора шока, сделка, заключённая в полдень 27 сентября, была чрезвычайно важной, поскольку «Бакс» всё время действовали в тени.

У меня не было никакого ощущения, что «Бакс» готовы обменять Джру Холидея, а это означало, что не было никаких оснований подозревать «Милуоки» как главного игрока в тотализаторе Лилларда. И я, как и многие другие, очень сильно ошибался», — сказано в статье.

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