Вембаньяма — первый в рейтинге претендентов на награду «Новичок года», Холмгрен — второй

Официальный сайт НБА выпустил рейтинг претендентов на награду «Новичок года». Первый пик драфта-2023 Виктор Вембаньма возглавил список.

Рейтинг претендентов на награду «Новичок года»

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

2. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»).

3. Джейми Жакез-младший («Майами Хит»).

4. Брэндон Миллер («Шарлотт Хорнетс»).

5. Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»).

6. Дерек Лайвли («Даллас Маверикс»).

7. Кейонте Джордж («Юта Джаз»).

8. Скут Хендерсон («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

9. Осар Томпсон («Детройт Пистонс»).

10. Джордан Хоукинс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

В нынешнем сезоне Вембаньяма в среднем набирает 19,3 очка, 10,1 подборов и 3,3 блокшота за матч. «Спёрс» занимают последнее место на Западе, одержав пять побед в 35 матчах.