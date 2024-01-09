Серый кардинал «Голден Стэйт». Брэндин Подзиемски как светлое пятно «воинов»

На драфте 2023 года «Голден Стэйт» выбрал защитника университета «Санта-Клара» Брэндина Подзиемски. Несмотря на его неплохую игру в NCAA, многим экспертам казалось, что он не сможет проявить себя в НБА, как минимум в первое время. Однако американец с польскими корнями дебютировал выше всяческих похвал и стал одним из главным игроков, выходящих со скамейки запасных «Уорриорз».

«Чемпионат» подготовил материал о новичке команды из Сан-Франциско, который готов стать её серым кардиналом.

До НБА

Брэндин Подзиемски в NCAA Фото: Ethan Miller/Getty Images

Подзиемски родился в Висконсине и играл в местной школе. Он входил в топ-100 школьных выпускников c четырёхзвёздным рейтингом и имел предложения от 13 колледжей. В их число входили, в частности, «Канзас», «Кентукки», «Маркетт» и «Майами». Но защитник выбрал университет «Иллинойс» в надежде получить больше игрового времени, чем было бы в вышеупомянутых программах. Однако Брэндин попал не в то место и не в то время.

Из-за пандемии коронавируса NCAA разрешила четверокурсникам провести дополнительный, пятый сезон в студенческом баскетболе, и этой опцией воспользовался нынешний защитник петербургского «Зенита» Трент Фрейзер, вернувшись в команду. Главный тренер Брэд Андервуд решил не ломать систему, которая была в прошлом сезоне, и оставил Фрейзера основным игроком, хотя де-факто Подзиемски приходил на его место. Из-за этого Брэндин получал в среднем менее пяти минут игрового времени и набирал менее двух очков. Несмотря на то что Фрейзер точно покидал команду после сезона-2021/2022, Подзиемски решил искать новый университет.

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер эксклюзивно для «Чемпионата» поделился своими воспоминаниями о первом сезоне Подзиемски в «Иллинойсе».

Трент Фрейзер баскетболист «Зенита» «Он очень талантливый игрок. В том сезоне он очень усердно работал, но, когда мы играли вместе, Брэндин получал не так много времени. В университете по-разному распределяют время, когда ты пятикурсник и новичок. Но я всегда знал, что он хорош.



У нас с ним не было конфликтов. Я не знаю, какие между ним и тренером были отношения. У меня были прекрасные отношения с коучем, я провёл там пять прекрасных лет. Сейчас мы иногда общаемся с Брэндином, но не так часто.



Я смотрю почти каждую игру «Голден Стэйт», по крайней мере, когда могу, если у меня есть время между тренировками и матчами. Я большой фанат Стефена Карри, так что, знаете, просто видеть Брэндина, играющим в этой команде — это круто. Когда мне удаётся посмотреть матч, я всегда отправляю ему сообщение и говорю, как горжусь им. Он играет потрясающе. Я очень рад за него и волнуюсь. Очень хочу наблюдать за тем, как он продолжает развиваться».

В итоге Подзиемски нашёл своё пристанище в университете «Санта-Клара». Да, менее статусное место, но там точно можно было показать себя, что и сделал Брэндин. Он сразу же стал лидером коллектива и в 32 матчах набирал в среднем 19,9 очка, 8,8 подбора, 3,7 передачи и 1,8 перехвата. Это позволило ему выиграть награду «Игрок года» в конференции WCC. Однако он решил не развивать успех в студенческом баскетболе и выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

«Голден Стэйт» совершил главную кражу драфта?

Брэндин Подзиемски (слева), Стефен Карри (в центре), Клэй Томпсон (справа) Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Многие эксперты перед драфтом считали, что Подзиемски может не закрепиться в НБА. Основными претензиями были невыдающийся атлетизм и недостаток скорости. Различные ресурсы считали, что Брэндина выберут на стыке раундов. Его котировали примерно между 25-м и 40-м пиками. Журналисты писали, что предметный интерес к игроку имеют «Мемфис», «Шарлотт», «Клипперс» и «Денвер». Однако «Уорриорз» переиграли всех и выбрали его раньше ожидаемого — под 19-м пиком.

Де-юре Подзиемски выбирал генеральный менеджер Майк Данливи, но очевидно, что это была наработка его предшественника — Боба Майерса, который и построил династию «Голден Стэйт». Он ушёл после окончания сезона, но глупо считать, что функционер не работал над скаутингом перед драфтом, даже если знал, что уйдёт. Именно Майерс в своё время выбирал Дрэймонда Грина под скромным 35-м пиком, Харрисона Барнса, Кевона Луни, Джордана Пула, Жонатана Кумингу и многих других. Это говорило о том, что Подзиемски выбрали не просто так и в нём есть что-то особенное.

Как минимум два последних сезона «Голден Стэйт» лихорадит. Все началось с конфликта Дрэймонда Грина и Джордана Пула осенью 2022 года, это продолжилось вылетом во втором раунде плей-офф и уходом Боба Майерса. Затем ушёл и Джордан Пул, а на смену ему пришёл 38-летний Крис Пол. Клэй Томпсон так и не вернулся на свой прежний уровень после двух тяжелейших травм, а молодые игроки развиваются не так стремительно, как хотелось бы, но при этом уже не чураются высказывать недовольство своим игровым временем.

Статистика Брэндина Подзиемски в сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»

В сложившейся ситуации жалко двух человек — Стефена Карри и Стива Керра. И вот им на помощь пришёл 20-летний паренёк с туманными перспективами, от которого ждут результата уже здесь и сейчас. «Голден Стэйт» повезло, ведь Подзиемски на адаптацию потребовалось шесть матчей, после чего он стал незаменимой частью второго юнита команды.

Наверное, главное преимущество Брэндина — отсутствие страха. Этого часто не хватает новичкам. Подзиемски может забираться в «краску» под Николу Йокича и Карла-Энтони Таунса, при этом быстро оценить ситуацию и самостоятельно завершить атаку. Сейчас уже нельзя сказать, что ему как будто не хватает скорости для НБА. Он полноценный и готовый баскетболист. Уже в середине декабря новичок сменил Эндрю Уиггинса в стартовой пятёрке, когда у канадца откровенно не шла игра. Брэндин восемь матчей подряд выходил в старте и выглядел более чем достойно.

Подзиемски на самом деле стал чуть ли не главным помощником Стефена Карри и своеобразным серым кардиналом, который спасает тонущую организацию. В этом сезоне Подзиемски кажется, возможно, единственным светлым пятном клуба на фоне всех проблем.

Видео можно посмотреть на канале Golden State Warriors в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После этого журналист The Ringer Кевин О'Коннор выразил мнение, что «Уорриорз» совершили главную кражу драфта. По его мнению, если бы сейчас провели повторный драфт, то Подзиемски выбрали бы между третьим и седьмым пиками — а это уже существенная разница с 19-м номером фактического драфта.

Безусловно, немаловажным фактором является франшиза, в которую попал новичок. Совсем нет уверенности, что Подзиемски играл бы также в «Шарлотт» или «Денвере». Про работу «Голден Стэйт» на драфте уже слагают легенды, а эффект Стефена Карри как будто распространяется воздушно-капельным путём, так как при Шефе практически все новички начинают сразу играть и выглядеть куда более уверенно, чем более медийные первогодки.

Очень важно, что им доверяет Стив Керр, и даже привлекает к стартовому составу — Подзиемски и Трэйс Джексон-Дэвис не дадут соврать. Однако, несмотря на наличие перспективных новичков, у «Уорриорз» очень много проблем, которые не решат молодые баскетболисты. Но они могут зацепить закат карьеры большого трио, успеть перенять опыт и стать будущим этой команды.