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Лидер Востока «Бостон» победил дома в овертайме лидера Запада «Миннесоту»

Лидер Востока «Бостон» победил дома в овертайме лидера Запада «Миннесоту»
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В ночь с 10 на 11 января на паркете бостонского «Ти-Ди Гарден» в рамках регулярного чемпионата НБА состоялась встреча клубов, возглавляющих обе конференции. Лидирующий на Востоке «Бостон Селтикс» победил на своей площадке в овертайме представителя Запада «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 127:120 OT.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Для «Миннесоты» это поражение стало третьим за последние шесть матчей. «Бостон» выиграл третью встречу из последних четырёх и продолжает оставаться лучшим клубом регулярного чемпионата по текущим показателям.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 120
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 45, Браун - 35, Холидэй - 12, Уайт - 9, Хорфорд - 9, Корнет - 8, Хозер - 6, Притчард - 3, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Рид - 19, Андерсон - 17, Александер-Уолкер - 15, Маклафлин - 6, Макдэниелс - 5, Милтон - 2, Браун - 2, Мур, Майнотт, Никс, Миллер, Гарза
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