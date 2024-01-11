Лидер Востока «Бостон» победил дома в овертайме лидера Запада «Миннесоту»

В ночь с 10 на 11 января на паркете бостонского «Ти-Ди Гарден» в рамках регулярного чемпионата НБА состоялась встреча клубов, возглавляющих обе конференции. Лидирующий на Востоке «Бостон Селтикс» победил на своей площадке в овертайме представителя Запада «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 127:120 OT.

Для «Миннесоты» это поражение стало третьим за последние шесть матчей. «Бостон» выиграл третью встречу из последних четырёх и продолжает оставаться лучшим клубом регулярного чемпионата по текущим показателям.