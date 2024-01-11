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Стив Керр: Дрэймонд — один из тех парней, которые подходят для любой комбинации

Стив Керр: Дрэймонд — один из тех парней, которые подходят для любой комбинации
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал отсутствие тяжёлого форварда, одного из лидеров калифорнийского коллектива Дрэймонда Грина во время дисквалификации от Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Дрэймонд — один из тех парней, которые подходят для любой игровой комбинации. Он так хорошо чувствует игру. По сути, он второй разыгрывающий. Такая универсальность важна, и мы её упустили», — сказал Керр во время пресс-конференции.

Отметим, что в нынешнем сезоне 33-летний Грин принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, делая 5,8 результативной передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, а трёхочковых — 42,9.

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