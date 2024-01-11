Стив Керр: Дрэймонд — один из тех парней, которые подходят для любой комбинации

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал отсутствие тяжёлого форварда, одного из лидеров калифорнийского коллектива Дрэймонда Грина во время дисквалификации от Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Дрэймонд — один из тех парней, которые подходят для любой игровой комбинации. Он так хорошо чувствует игру. По сути, он второй разыгрывающий. Такая универсальность важна, и мы её упустили», — сказал Керр во время пресс-конференции.
Отметим, что в нынешнем сезоне 33-летний Грин принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, делая 5,8 результативной передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, а трёхочковых — 42,9.
Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку: