Будущее «Голден Стэйт» — под угрозой. Молодые игроки начали терять веру в Стива Керра

«Голден Стэйт» — одна из самых титулованных франшиз в современной НБА. За последние девять лет «Уорриорз» шесть раз выходили в финал и завоевали четыре чемпионских трофея, во многом полагаясь на своё звёздное трио и его талантливое окружение. Но эпоха Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина близится к своему концу. И пока не совсем понятно, кто придёт им на замену — особенно теперь, когда молодые игроки «Дабз» всё чаще выражают обеспокоенность относительно собственного будущего.

За последний год команда из Сан-Франциско уже лишилась двоих воспитанников. Сначала оттуда ушёл Джордан Пул: 24-летнего защитника обменяли в «Вашингтон» на возрастного Криса Пола летом 2023-го. И одной из причин этого, конечно же, послужили испорченные отношения между ним и ветераном Дрэймондом Грином. Накануне сезона-2022/2023 тот отправил младшего товарища в нокаут прямо в ходе тренировки — всё произошедшее попало на видео, которое быстро оказалось достоянием общественности, ну а внутренний конфликт стал первым тревожным звоночком для поклонников «Уорриорз».

При этом ситуация с Грином стала лишь своеобразной вишенкой на торте. К тому моменту Пул уже испытывал недовольство касательно своей роли в команде: он хотел получать больше минут, выходить в старте, хотел, чтобы к нему относились так же, как к звёздному трио Карри, Грина и Томпсона (не будем рассуждать о том, справедливо это или нет). И всё это привело к тому, что взаимоотношения между игроком и тренером Стивом Керром также начали ухудшаться. Предполагается, что именно это стало основным поводом для его ухода.

Стив Керр Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Несколькими месяцами ранее на выход отправился Джеймс Уайзмен. Это решение напрашивалось и, что самое главное, было довольно справедливым. «Голден Стэйт» смотрелся лучше без него, нежели с ним, и так было на протяжении всей непродолжительной карьеры Уайзмена — вплоть до того момента, как в ноябре 2022-го его отправили играть в G-лиге. В 60 матчах, которые центровой провёл за два года в «Уорриорз», он имел плюс-минус «-290» — это худший результат на этом отдельно взятом отрезке. Даже персональный плюс-минус Стефа Карри снижался с «+921» до «+63», когда он делил площадку с Уайзменом.

Его склонность к травмам, слабая игра в защите и на подборе, а также очень внушительный по меркам новичка контракт вынудили руководство «Дабз» признать поражение и оправить игрока в «Пистонс». Там он проводит по 15 минут в среднем за матч, выходя со скамейки. И раз уж с выбором Уайзмена на драфте-2020 во фронт-офисе, откровенно говоря, ошиблись, его обмен нельзя занести в этакий список претензий. А вот простят ли болельщики «Голден Стэйт», если распрощаться придётся с Жонатаном Кумингой и Моузесом Муди?

Статистика Жонатана Куминги и Моузеса Муди в сезоне-2023/2024 Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Первый, по слухам, «потерял веру» в Стива Керра и не думает, что тот поможет ему полностью раскрыть собственный потенциал. В проигранном матче с «Денвером» (127:130) форвард просидел решающие 18 минут на скамейке — и это стало последней каплей.

Вместо Куминги на площадке присутствовал другой винг, Эндрю Уиггинс — единственный, кто мог бы помочь «Уорриорз» в обороне на периметре. К сожалению для первого, эффективно играть друг с другом эти двое не могут. Подтверждение тому — Net Rating «-17,7» в 137 минутах, что они вместе провели на площадке. Именно Уиггинсу тренер Керр предпочитает отдавать минуты Куминги, причём даже тогда, когда тот начинает в старте и показывает достойное выступление.

Жонатан Куминга (по центру) Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

В случае с Муди ситуация похожая. Он и его представители недовольны отведённой ему ролью и непостоянством, связанным с ней — защитник то попадает в ротацию, то выпадает из неё. Для него последней каплей стал тот факт, что недавно Керр удержал его на скамейке в трёх матчах подряд, при том что в отсутствие травмированного Гэри Пэйтона Муди мог бы спокойно получать по 25 минут за игру.

Да, Моузесу нравится в «Голден Стэйт». Однако в свои 21 год он хочет видеть более чёткую траекторию развития и быть уверенным, что со временем начнёт получать больше минут — неважно, в «Уорриорз» или где-нибудь ещё. При этом в конце октября в руководстве активировали командную опцию и для Куминги, и для Муди, продлив их контракты до лета 2025-го.

В чемпионском сезоне-2021/2022 Муди и Куминга стали первым дуэтом «лотерейных» проспектов, сыгравшим в финале НБА, а также самыми молодыми одноклубниками, когда-либо выигрывавшими трофей.

Встаёт вопрос: есть ли во всём происходящем вина самого Керра? Может, он не является тем тренером, который может запросто интегрировать молодых игроков в состав и предоставить им возможность для роста? Не исключено. Вот только сам специалист считает, что «Голден Стэйт» — просто не та команда, которая готова рисковать победами ради развития будущего поколения.

«Моузес, Джей Кей и Уайз — молодые ребята, которым нужно учиться на ошибках, чтобы понять, что они могут и чего не могут. Но мы не та команда, которая может позволить парням совершать ошибки. Это несправедливо по отношению к ним, но такова реальность, с которой мы сталкиваемся. То, как мы играем, не позволяет нам допускать много ошибок», — сказал Керр в ноябре 2022-го.

Понятно, что «чемпионское окно» его команды закроется уже в обозримом будущем. Ведь «Уорриорз» не могут до конца дней полагаться на своё «Большое трио», и через пять-семь лет все его участники наверняка закончат с баскетболом. И если к тому времени в Сан-Франциско не взойдёт хотя бы одна новая звезда, у «Дабз» не останется другого выбора, кроме как уйти в долгую, глубокую перестройку, что в мире НБА принято считать наименее предпочтительным сценарием. Но возможно ли этого избежать?

Девин Букер (слева) и Моузес Муди (справа) Фото: Christian Petersen/Getty Images

Сейчас главная проблема «Голден Стэйт» заключается в отсутствии сбалансированности состава. Когда несколько молодых игроков приходят в команду в приблизительно одно и то же время — как, например, Куминга и Муди, — с ними необходимо заигрывать чуть более опытных товарищей, и желательно не в смысле «35+». Хочется, чтобы это был кто-то, кто может не просто попылить год-другой на закате карьеры (привет Крису Полу), а задержаться в коллективе на несколько лет.

В «Уорриорз» ситуация следующая: в заявке из 17 человек семерым — 23 года или меньше, шестерым — 31 или больше. А вот на восемь лет в промежутке приходятся всего четверо: Эндрю Уиггинс, Кевон Луни, Дарио Шарич и Джером Робинсон, который играет на двустороннем контракте. И этого, увы, недостаточно, что безболезненно пережить смену поколений.

Тот факт, что в «Голден Стэйт» так мало игроков в возрасте 26-30 лет, которые находятся в собственном прайме и имеют реальный опыт в НБА, является исключительно проблемой руководства (а конкретно — штаба Боба Мейерса и Джо Лэйкоба). Там не заполучили, не раскрыли или не удержали тех, кто сейчас мог бы подпадать под этот критерий. Вот и получается, что в будущем ядро команды будет либо слишком молодым, либо слишком возрастным, чтобы рассчитывать на какой-то серьёзный успех в НБА.

Боб Майерс (слева) и Джо Лэйкоб (справа) в 2021 году Фото: Santiago Mejia/Getty Images

Помимо этого, нынешние «Уорриорз» ну очень не хотят расставаться ни с Дрэймондом Грином, ни с Клэем Томпсоном (по ряду причин). И это заметно сокращает их шансы обменять востребованного игрока из той самой «дефицитной» возрастной категории. Как быть? Что делать? Ответа, кажется, нет даже у самих «Дабз».

Может, им пора наконец-то сменить приоритеты и подумать о будущем. Неужели «Уорриорз» мало четырёх трофеев за девять лет? К тому же преемственность — один из главных залогов долгосрочного успеха, особенно когда франшиза планирует перерасти в чемпионскую династию. И в «Голден Стэйт» её отсутствие теперь вызывает реальные опасения.

Будущее команды видится довольно неопределённым. Но спасти ситуацию всё ещё может юный Брэндин Подзиемски! Поподробнее о нём можно почитать в свежем материале «Чемпионата».

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