Инсайдер назвал команду, которая продолжает интересоваться Донованом Митчеллом

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Стайн в своём последнем материале на платформе Substack рассказал о сохранившемся интересе руководства «Майами Хит» к атакующему защитнику, одному из лидеров «Кливленд Кавальерс» Доновану Митчеллу.

«Майами Хит», как утверждают мои источники в лиге, продолжает проявлять добросовестный интерес к Митчеллу, несмотря на подход «Кливленда» не принимать предложения других клубов [по его обмену]. Тем более это актуально, учитывая, что «Майами» минувшим летом так и не удалось заполучить ни Брэдли Била, ни Дэмьена Лилларда», — сказано в статье.

В нынешнем сезоне 27-летний Митчелл принял участие в 27 встречах, набирая в среднем 27,2 очка, 5,7 результативной передачи и 5,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,5, трёхочковых — 35. Отметим, что «Кливленд» на данный момент занимает шестое место на Востоке, а «Майами» — седьмое.