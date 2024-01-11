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Инсайдер назвал команду, которая продолжает интересоваться Донованом Митчеллом

Инсайдер назвал команду, которая продолжает интересоваться Донованом Митчеллом
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Североамериканский журналист и инсайдер Марк Стайн в своём последнем материале на платформе Substack рассказал о сохранившемся интересе руководства «Майами Хит» к атакующему защитнику, одному из лидеров «Кливленд Кавальерс» Доновану Митчеллу.

«Майами Хит», как утверждают мои источники в лиге, продолжает проявлять добросовестный интерес к Митчеллу, несмотря на подход «Кливленда» не принимать предложения других клубов [по его обмену]. Тем более это актуально, учитывая, что «Майами» минувшим летом так и не удалось заполучить ни Брэдли Била, ни Дэмьена Лилларда», — сказано в статье.

В нынешнем сезоне 27-летний Митчелл принял участие в 27 встречах, набирая в среднем 27,2 очка, 5,7 результативной передачи и 5,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45,5, трёхочковых — 35. Отметим, что «Кливленд» на данный момент занимает шестое место на Востоке, а «Майами» — седьмое.

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