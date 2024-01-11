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Эдвардс повторил достижение Леброна, Дончича, Брайанта, Макгрэди и Янниса в НБА

Эдвардс повторил достижение Леброна, Дончича, Брайанта, Макгрэди и Янниса в НБА
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Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», в котором его команда уступила в овертайме со счётом 120:127.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что во время игры Эдвардс стал шестым игроком в истории лиги, которому удалось достичь отметки в 5000 набранных очков, 1000 собранных подборов и 1000 отданных результативных передач за карьеру до 22-летнего возраста.

Отметим, что ранее это удавалось Леброну Джеймсу, Луке Дончичу, Коби Брайанту, Трэйси Макгрэди и Яннису Адетокунбо. Эдвардс, в свою очередь, завершил сегодняшнюю встречу с 29 очками, шестью подборами и тремя результативными передачами.

НБА - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 120
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 45, Браун - 35, Холидэй - 12, Уайт - 9, Хорфорд - 9, Корнет - 8, Хозер - 6, Притчард - 3, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Таунс - 25, Рид - 19, Андерсон - 17, Александер-Уолкер - 15, Маклафлин - 6, Макдэниелс - 5, Милтон - 2, Браун - 2, Мур, Майнотт, Никс, Миллер, Гарза
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