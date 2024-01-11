«Всё это отстой». Карри — о положении дел в «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался после разгромного поражения от «Нью-Орлеан Пеликанс» о состоянии команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы дошли до того момента, когда пытаемся выяснить, что конкретно может измениться, что может помочь нам. Эти разговоры происходят в перерывах между играми, на сеансах разбора видео, в раздевалке. Но всё движется в противоположном направлении. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Мы не привыкли к такой атмосфере в нашей команде… Всё это отстой», – приводит слова Стефена Карри ESPN.

Напомним, в последнем матче «Голден Стэйт» уступил «Пеликанс» со счётом 141:105. Это поражение стало для «воинов» шестым в восьми матчах регулярного чемпионата за недавний отрезок времени.