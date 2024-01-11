Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Всё это отстой». Карри — о положении дел в «Голден Стэйт»

«Всё это отстой». Карри — о положении дел в «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался после разгромного поражения от «Нью-Орлеан Пеликанс» о состоянии команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Мы дошли до того момента, когда пытаемся выяснить, что конкретно может измениться, что может помочь нам. Эти разговоры происходят в перерывах между играми, на сеансах разбора видео, в раздевалке. Но всё движется в противоположном направлении. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Мы не привыкли к такой атмосфере в нашей команде… Всё это отстой», – приводит слова Стефена Карри ESPN.

Напомним, в последнем матче «Голден Стэйт» уступил «Пеликанс» со счётом 141:105. Это поражение стало для «воинов» шестым в восьми матчах регулярного чемпионата за недавний отрезок времени.

Плохие новости для «воинов»:
Будущее «Голден Стэйт» — под угрозой. Молодые игроки начали терять веру в Стива Керра
Будущее «Голден Стэйт» — под угрозой. Молодые игроки начали терять веру в Стива Керра
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android