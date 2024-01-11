Клуб из Еврокубка выиграл апелляцию у игрока «Партизана» Бруно Кабокло

Итальянская команда «Умана Рейер», которая выступает в Еврокубке, выиграла апелляцию в суде против центрового «Партизана» Бруно Кабокло.

«Это решение итальянского суда доказывает, что клуб действовал предельно честно и сохраняет свою решимость обеспечивать соблюдение, в том числе на международных площадках, принципа, согласно которому контрактные обязательства должны соблюдаться, и что профессиональный игрок не может безнаказанно поворачиваться спиной к клубам, которые создали команду и спланировали сезон, опираясь на достигнутое соглашение», – говорится в заявлении «Рейера».

Первоначально Кабокло подписал контракт с «Рейером» сроком на один сезон в межсезонье, но после смены агента игрок решил не выполнять условия контракта и стал искать другие возможности продолжения карьеры, в итоге перейдя в сербский «Партизан».

Отметим, что спор между игроком и итальянским клубом продолжится в апелляционной коллегии ФИБА, в которую клуб подал апелляцию, чтобы добиться отмены решения о выдаче разрешения на подписание Кабокло контракта с «Партизаном».

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