Стефен Карри отреагировал на то, что «Голден Стэйт» нужны перемены

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался после разгромного поражения «воинов» в регулярном чемпионате НБА от «Нью-Орлеан Пеликанс» по поводу того, что клубу из Сан-Франциско необходимо что-то менять.

«У нас есть стандарт, который совершенно очевиден, если всё останется по-прежнему. Это определение безумия, верно? Продолжать делать то же самое и ожидать другого результата.

Как игроки мы можем контролировать свои усилия, сосредоточенность, конкурентоспособность… Независимо от того, находитесь ли вы на вершине турнирной таблицы или в самом низу, всегда ходят слухи, всегда ведутся разговоры. Это просто часть бизнеса. Пока что-нибудь не произойдёт, вы не хотите быть втянуты в это. Это лишит вас возможности играть в хороший баскетбол», – сказал Карри на пресс-конференции после матча с «Нью-Орлеаном».