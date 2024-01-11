Хавьер Паскуаль прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Минском»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над белорусским «Минском» (96:69) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы серьёзно отнеслись к этому матчу. Отлично начали в защите и в нападении, на протяжении 30 минут играли в очень хороший баскетбол на обеих половинах. В последней четверти мы уже расслабились, но это нормально.

В любом случае мы «закрыли» этот матч и теперь должны сконцентрироваться на «Автодоре», в воскресенье будет очень сложный матч. Надеемся, что нас поддержать придут много людей. Вместе мы победим в следующем матче!» – приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, обгоняя краснодарский «Локомотив-Кубань» по дополнительным показателям. Обе команды победили 15 раз при шести поражениях в регулярном чемпионате.