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Хавьер Паскуаль прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Минском»

Хавьер Паскуаль прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Минском»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над белорусским «Минском» (96:69) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы серьёзно отнеслись к этому матчу. Отлично начали в защите и в нападении, на протяжении 30 минут играли в очень хороший баскетбол на обеих половинах. В последней четверти мы уже расслабились, но это нормально.
В любом случае мы «закрыли» этот матч и теперь должны сконцентрироваться на «Автодоре», в воскресенье будет очень сложный матч. Надеемся, что нас поддержать придут много людей. Вместе мы победим в следующем матче!» – приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, обгоняя краснодарский «Локомотив-Кубань» по дополнительным показателям. Обе команды победили 15 раз при шести поражениях в регулярном чемпионате.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
11 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
96 : 69
Минск
Минск
Зенит: Морман - 16, Фрейзер - 15, Курич - 13, Эртель - 11, Клименко - 8, Дублевич - 8, Зубков - 8, Карасёв - 7, Жбанов - 4, Хантер - 4, Захаров - 2, Герасимов
Минск: Коско - 13, Зечевич - 13, Борисевич - 9, Куратник - 9, Огунгбени-Джексон - 6, Мотовилов - 6, Стубеда - 4, Щербаков - 3, Микульский - 2, Дуду - 2, Аладко - 2, Чебашек
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