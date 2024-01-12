Главный тренер «Маккаби» выделил лучшего специалиста в Евролиге

Главный тренер израильского «Маккаби Тель-Авив» Одед Катташ высказался в адрес коллеги по профессии Желько Обрадовича, который руководит игрой сербского «Партизана» в Евролиге.

«Желько лучший в моих глазах. Я многому научился у него, когда был игроком, а позже – тренером. И сейчас я наблюдаю, учусь.

Что делает тренера Обрадовича таким особенным, так это то, что он постоянно меняется. Он адаптируется ко всем командам, ко всем стилям, изменениям. Против него всегда нужно быть готовым к неожиданностям. И, как вы видите, он всегда находит выход из любой ситуации.

Даже если сезон начинается неудачно, ему удаётся всё исправить. Он выявляет лучшее в своих игроках. Впечатляет. Этот человек вдохновляет меня», – приводит слова Катташа Meridian Sport.

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