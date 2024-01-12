«Реал» с огромным трудом обыграл «Валенсию» в Евролиге

11 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между испанскими «Реалом» и «Валенсией». Команды встретились в рамках 20-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Реала» со счётом 96:86 ОТ.

Старт матча получился неудачным для хозяев паркета – гости с первых минут выглядели лучше и победили в четверти со счётом 24:16. «Реал» во второй десятиминутке сократил отставание от соперника – 19:16. Итоговый результат половины – 40:35 в пользу «Валенсии».

В перерыве главный тренер «Реала» Чус Матео внёс коррективы в игру своих подопечных, благодаря чему «сливочные» полностью вернулись в игру, оказавшись сильнее оппонента со счётом 23:15.

«Валенсия» смогла удержать камбэк «Реала» и перевела игру в овертайм, но «сливочные» в дополнительное время уверенно обыграли «Валенсию» со счётом 14:4.