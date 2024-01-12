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«Реал» с огромным трудом обыграл «Валенсию» в Евролиге

«Реал» с огромным трудом обыграл «Валенсию» в Евролиге
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11 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между испанскими «Реалом» и «Валенсией». Команды встретились в рамках 20-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой «Реала» со счётом 96:86 ОТ.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Старт матча получился неудачным для хозяев паркета – гости с первых минут выглядели лучше и победили в четверти со счётом 24:16. «Реал» во второй десятиминутке сократил отставание от соперника – 19:16. Итоговый результат половины – 40:35 в пользу «Валенсии».

В перерыве главный тренер «Реала» Чус Матео внёс коррективы в игру своих подопечных, благодаря чему «сливочные» полностью вернулись в игру, оказавшись сильнее оппонента со счётом 23:15.

«Валенсия» смогла удержать камбэк «Реала» и перевела игру в овертайм, но «сливочные» в дополнительное время уверенно обыграли «Валенсию» со счётом 14:4.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
11 января 2024, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
96 : 86
ОТ
Валенсия
Валенсия, Испания
Реал Мадрид: Козёр, Diagne, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Валенсия: Харпер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис
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