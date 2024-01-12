Названа сумма, на которую оштрафовали тренера «Торонто» за критику судей

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать главного тренера «Торонто Рэпторс» Дарко Раяковича на $ 35 000 за критические высказывания в адрес судей после матча регулярного сезона с «Лос-Анджелес Лейкерс», информирует пресс-служба лиги.

«Это позор. Стыдно за судей, стыдно за лигу, которая допускает такое. У них 23 штрафных броска, а мы получаем в решающей четверти только два?» — сказал тогда Раякович.

«Я чувствую, что всегда буду стоять за свою команду, своих игроков и свою организацию. Всё, что произошло вчера, осталось позади», — затем прокомментировал свой поступок сербский специалист.

После 38 игр регулярного чемпионата «Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 15 побед при 23 поражениях.