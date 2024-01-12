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Названа сумма, на которую оштрафовали тренера «Торонто» за критику судей

Названа сумма, на которую оштрафовали тренера «Торонто» за критику судей
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение оштрафовать главного тренера «Торонто Рэпторс» Дарко Раяковича на $ 35 000 за критические высказывания в адрес судей после матча регулярного сезона с «Лос-Анджелес Лейкерс», информирует пресс-служба лиги.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Это позор. Стыдно за судей, стыдно за лигу, которая допускает такое. У них 23 штрафных броска, а мы получаем в решающей четверти только два?» — сказал тогда Раякович.

«Я чувствую, что всегда буду стоять за свою команду, своих игроков и свою организацию. Всё, что произошло вчера, осталось позади», — затем прокомментировал свой поступок сербский специалист.

После 38 игр регулярного чемпионата «Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 15 побед при 23 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
10 января 2024, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 131
Торонто Рэпторс
Торонто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 41, Джеймс - 22, Вуд - 14, Реддиш - 13, Расселл - 11, Принс - 11, Ривз - 11, Кристи - 6, Вандербилт - 3, Худ-Скифино, Мэйс, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Торонто Рэпторс: Барнс - 26, Сиакам - 25, Барретт - 23, Куикли - 21, Трент-мл. - 14, Шрёдер - 10, Янг - 10, Буше - 2, Макдэниелс, Портер, Темпл, Портер
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