Брэдли Бил шикарно расправился с Остином Ривзом и набрал два очка с фолом

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:109.

В конце третьей четверти Бил во время одного из владений «Финикса» стал автором эффектного момента, набрав два очка с нарушением правил со стороны атакующего защитника «Лейкерс» Остина Ривза.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Бил в общей сложности провёл на площадке 32 минуты, набрав суммарно 37 очков (14 из 21 с игры), шесть подборов, четыре результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «+25».