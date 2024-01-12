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Брэдли Бил шикарно расправился с Остином Ривзом и набрал два очка с фолом

Брэдли Бил шикарно расправился с Остином Ривзом и набрал два очка с фолом
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Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда одержала победу со счётом 127:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В конце третьей четверти Бил во время одного из владений «Финикса» стал автором эффектного момента, набрав два очка с нарушением правил со стороны атакующего защитника «Лейкерс» Остина Ривза.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Бил в общей сложности провёл на площадке 32 минуты, набрав суммарно 37 очков (14 из 21 с игры), шесть подборов, четыре результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «+25».

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 127
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 19, Кристи - 14, Дэвис - 13, Ривз - 13, Мэйс - 12, Принс - 11, Джеймс - 10, Вандербилт - 6, Хэйс - 6, Уиндлер - 3, Худ-Скифино - 2, Реддиш, Льюис, Вуд
Финикс Санз: Бил - 37, Букер - 31, Дюрант - 18, Нуркич - 9, Бол - 6, Окоги - 5, Аллен - 5, Гордон - 5, Мету - 4, Литтл - 3, Азубуике - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Гудвин, Ватанабэ
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