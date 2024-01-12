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«Анадолу Эфес» прервал серию из 7-ми поражений в Евролиге, обыграв «Виртус Болонью»

«Анадолу Эфес» прервал серию из 7-ми поражений в Евролиге, обыграв «Виртус Болонью»
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12 января проходил матч регулярного чемпионата Евролиги между турецким «Анадолу Эфес» и итальянским «Виртус Болоньей». Команды встретились в рамках 21-го тура европейского чемпионата. Матч завершился победой хозяев паркета со счётом 99:75.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Турецкий клуб с первых минут выделялся на домашнем паркете, оказавшись сильнее соперника с солидным преимуществом – 26:15. Во второй четверти гости совсем расклеились и вновь уступили с огромным отставанием от «Эфеса» – 14:24. Итоговый результат первой половины – 50:29 в пользу хозяев паркета.

Вторую половину «Болонья» начала лучше, но даже несмотря на неплохую игру подопечные Луки Банки сумели обыграть домашний коллектив со счётом 25:23 в третьей четверти. В заключительной десятиминутке «Эфес» вновь продемонстрировал характер перед родными трибунами и победил с результатом 26:21.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
12 января 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
99 : 75
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Oturu, Daum, Willis, Jones
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Lomazs, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
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