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«Анадолу Эфес» наконец-то победил и другие результаты игрового дня Евролиги 12 января

«Анадолу Эфес» наконец-то победил и другие результаты игрового дня Евролиги 12 января
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12 января проходили заключительные матчи 21-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Италии, Сербии, Израиля, Испании, Греции, Литвы, Франции и Германии.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 12 января в Евролиге:

«Анадолу Эфес» — «Виртус Болонья» — 99:75;
«Партизан» — «Маккаби Тель-Авив» — 88:79;
«Баскония» — «Олимпиакос» — 80:69;
«Барселона» — «Жальгирис» — 91:73;
АСВЕЛ — «Альба» — 63:88.

На данный момент после 21-го тура Евролиги мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу европейского баскетбольного чемпионата. Клуб из столицы Испании победил в 19 матчах при двух поражениях. Каталонская «Барселона» расположилась на втором месте в Евролиге с результатом 15-6.

Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
12 января 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
99 : 75
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Османи, Oturu, Daum, Willis, Jones
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Lomazs, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
12 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
88 : 79
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Партизан: Смит, Ледей, Копривица, Пантер, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Дозьер, Понитка, Камински, Caboclo
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
12 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
80 : 69
Олимпиакос
Пирей, Греция
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Ларенцакис, Митру-Лонг, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Петрушев, Милутинов, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
12 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
91 : 73
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Parker, Йокубайтис, Sarr, Jakucionis, Парра
Жальгирис: Эванс, Лекавичюс, Хэйс, Гедрайтис, Шмитс, Бирутис, Холлинс, Самнер, Димша, Lavrinovicius, Manek, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 21-й тур
12 января 2024, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
63 : 88
Альба
Берлин, Германия
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Nikic, Кумадже, Тиман, Bean
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