«Анадолу Эфес» наконец-то победил и другие результаты игрового дня Евролиги 12 января

12 января проходили заключительные матчи 21-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Турции, Италии, Сербии, Израиля, Испании, Греции, Литвы, Франции и Германии.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 12 января в Евролиге:
«Анадолу Эфес» — «Виртус Болонья» — 99:75;
«Партизан» — «Маккаби Тель-Авив» — 88:79;
«Баскония» — «Олимпиакос» — 80:69;
«Барселона» — «Жальгирис» — 91:73;
АСВЕЛ — «Альба» — 63:88.
На данный момент после 21-го тура Евролиги мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу европейского баскетбольного чемпионата. Клуб из столицы Испании победил в 19 матчах при двух поражениях. Каталонская «Барселона» расположилась на втором месте в Евролиге с результатом 15-6.
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