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«Клипперс» выиграли третий матч подряд, оборвав победную серию «Мемфиса»

«Клипперс» выиграли третий матч подряд, оборвав победную серию «Мемфиса»
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В ночь с 12 на 13 января мск на паркете «ФедЭксФорума» в американском Мемфисе состоялся матч регулярного чемпионата НБА. «Мемфис Гриззлиз» уступил на своей площадке «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 119:128.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Стартовая четверть осталась за хозяевами паркета с преимуществом +3, однако во второй четверти гости перехватили инициативу и к большому перерыву выигрывали 12 очков. После третьей четверти перевес «Клипперс» составлял уже +21. В заключительном отрезке матча «Гриззлиз» смогли немного сократить этот разрыв, но добиться острой концовки им не удалось.

Самым результативным игроком матча стал Пол Джордж («Клипперс»), набравший 37 очков. Победа над «Мемфисом» стала для «Клипперс» третьей подряд в текущем розыгрыше НБА. «Гриззлиз» этим поражением прервали трёхматчевую победную серию.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 128
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Тиллман - 20, Родди - 17, Бейн - 15, Уильямс - 13, Ларэвиа - 12, Кеннард - 11, Уильямс Мл. - 6, Джексон - 4, Гильярд, Кончар
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 37, Леонард - 22, Коффи - 13, Уэстбрук - 12, Харден - 11, Пауэлл - 11, Тайс - 7, Мэнн - 7, Зубац - 6, Миллер - 2, Бостон, Хиланд, Такер, Браун, Пламли
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